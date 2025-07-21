رئيس الوزراء الأسكتلندي طالب بتحرك دولي عاجل ردا على مقتل فلسطينيين أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات

طالب رئيس الوزراء الأسكتلندي بـ"تحرك دولي عاجل ردا على مقتل فلسطينيين أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات في ​غزة​"، مؤكدا ان "على المجتمع الدولي مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف هجماتها على غزة".

ولفت الى ان "يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بغزة للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق، اشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الى "قتل المدنيين مستمر في غزة والهجمات على الباحثين عن الطعام مستمرة"، موضحة أن "كميات الوقود في غزة منخفضة للغاية مما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية".

واضافت أن "الأمراض منتشرة مع استمرار خطر المجاعة وتكدس الناس بأقل من 14% من مساحة القطاع"، مشيرة الى أن "الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة يواجهون أخطارا كبيرة وحرمانا من حقوق أساسية".