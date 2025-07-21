برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور"، مشيرا إلى أن المدنيين باتوا يموتون جوعا.

وأوضح البرنامج في بيان أن "نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل أزمة غذاء خانقة تزداد تفاقما".

وأضاف أن "ما يقارب ثلث سكان القطاع يواجهون الحرمان من الطعام لأيام متتابعة، وسط تصاعد خطر المجاعة".

وعبّر البرنامج عن "قلقه العميق من الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل 94 شخصا"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الضحايا لم يكونوا سوى أفراد يحاولون توفير الغذاء لعائلاتهم في ظل الحصار والمجاعة".