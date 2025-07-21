مقتل 27 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

قُتل 27 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، لمنازل وخيام وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

في السياق ذاته، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشمالية والشرقية من القطاع، مخلفة أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع نزوح مئات العائلات الفلسطينية من مدينة دير البلح وسط القطاع، نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف الذي تركز على جنوب المدينة.