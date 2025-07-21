بيان مشترك لبريطانيا و24 دولة أخرى دعا لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

طالبت سلطات بريطانيا و24 دولة من حلفائها الغربيين بينهم فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، ب​إنهاء الحرب في غزة​ "فورا"، معتبرة أن "معاناة المدنيين الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة".

وجاء في بيان مشترك أصدرته الدول الخمس والعشرون الاثنين "نحضّ الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لوضع حد لانهاء هذا النزاع المروع عبر وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار".