بيان مشترك لبريطانيا و24 دولة أخرى دعا لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

طالبت سلطات بريطانيا و24 دولة من حلفائها الغربيين بينهم فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، بإنهاء الحرب في غزة "فورا"، معتبرة أن "معاناة المدنيين الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة".
وجاء في بيان مشترك أصدرته الدول الخمس والعشرون الاثنين "نحضّ الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لوضع حد لانهاء هذا النزاع المروع عبر وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار".
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.