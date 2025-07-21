وزير الخزانة الأميركي: هناك حاجة لمراجعة مؤسسة المركزي الأميركي بأكملها

اشار وزير الخزانة الأميركي ​سكوت بيسنت​ الى إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مهتمة أكثر بجودة الاتفاقيات التجارية وليس توقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من آب لإبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية مرتفعة.

واوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي"، بانه "لن نتسرع لمجرد التوصل إلى صفقات".

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للبلدان المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو من سيقرر ذلك. وأضاف "سنرى ما يريد الرئيس فعله. ولكن مجددا، إذا ارتددنا بطريقة ما إلى رسوم الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى رفع ​الرسوم الجمركية​ سيضع المزيد من الضغط على تلك الدول للتوصل إلى اتفاقيات أفضل".

وفيما يتعلق بالصين، قال بيسنت إنه ستكون هناك "محادثات في المستقبل القريب جدا، وأعتقد أن التجارة في وضع جيد، وأرى أنه يمكننا حاليا البدء في الحديث عن أشياء أخرى. فالصينيون للأسف... مشترون كبار جدا للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات والنفط الروسي الخاضع للعقوبات". وأضاف "يمكننا أيضا أن نناقش المشكلة الأبرز التي لم نتطرق إليها، وهي إعادة التوازن الواسعة التي يحتاج الصينيون إلى القيام بها".

وأردف إنه يحث أوروبا على اتباع الولايات المتحدة إذا طبقت رسوما جمركية ثانوية على روسيا.

وفيما يتعلق باليابان، ذكر بيسنت إن الإدارة الأميركية أقل اهتماما بسياساتها الداخلية من اهتمامها بالحصول على أفضل اتفاق للأميركيين.