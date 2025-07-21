ملك بلجيكا يصف الانتهاكات في غزة بأنها "عار على الإنسانية"

وصف ​ملك بلجيكا​ فيليب في كلمة ألقاها عشية اليوم الوطني ‬‬‬الانتهاكات في غزة بأنها "عار على الإنسانية"، وهي تصريحات مباشرة غير معتادة فيما يتعلق بالشؤون الدولية من ملك عادة ما يتجنب الخوض في السياسة العامة.

واوضح الملك فيليب في كلمة بقصره في بروكسل، بانه "أضم صوتي إلى صوت كل من يدين الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث يموت الأبرياء من الجوع ويقتلون بالقنابل بينما هم محاصرون".

وأضاف "طال أمد هذا الوضع أكثر مما ينبغي. إنه وصمة عار على جبين البشرية جمعاء. نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة المستعصية فورا".