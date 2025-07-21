وصف ملك بلجيكا فيليب في كلمة ألقاها عشية اليوم الوطني الانتهاكات في غزة بأنها "عار على الإنسانية"، وهي تصريحات مباشرة غير معتادة فيما يتعلق بالشؤون الدولية من ملك عادة ما يتجنب الخوض في السياسة العامة.
واوضح الملك فيليب في كلمة بقصره في بروكسل، بانه "أضم صوتي إلى صوت كل من يدين الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث يموت الأبرياء من الجوع ويقتلون بالقنابل بينما هم محاصرون".
وأضاف "طال أمد هذا الوضع أكثر مما ينبغي. إنه وصمة عار على جبين البشرية جمعاء. نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة المستعصية فورا".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك بلجيكا يصف الانتهاكات في غزة بأنها "عار على الإنسانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.