ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" أنّ "أحد العمّال في إحدى الشّركات في بلدة عمشيت، أقدم على إطلاق النّار على زميله في العمل، ممّا أدّى إلى وفاته على الفور".
ولفتت إلى أنّ "القاتل والقتيل من منطقة عكار، ويعملان معًا في الشّركة منذ مدّة طويلة"، مشيرةً إلى أنّ "القوى الأمنيّة حضرت إلى المكان، وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر عاملٌ أطلق النار على زميله بالعمل وقتله في عمشيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.