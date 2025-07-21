عاملٌ أطلق النار على زميله بالعمل وقتله في عمشيت

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" أنّ "أحد العمّال في إحدى الشّركات في بلدة ​عمشيت​، أقدم على إطلاق النّار على زميله في العمل، ممّا أدّى إلى وفاته على الفور".

ولفتت إلى أنّ "القاتل والقتيل من منطقة عكار، ويعملان معًا في الشّركة منذ مدّة طويلة"، مشيرةً إلى أنّ "القوى الأمنيّة حضرت إلى المكان، وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث".