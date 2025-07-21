رستم: رسامني يبدي اهتماما بالغا بواقع الطرقات في عكار ويولي المحافظة أولوية

استقبل النّائب ​أحمد رستم​ في دارته في بلدة عين الزيت، وفدًا من بلدة كفرتون في أكروم برئاسة الشّيخ علي الحسين، إلى جانب عدد من رؤساء البلديّات المجاورة، حيث جرى البحث في الملفّات الإنمائيّة الّتي تهمّ أبناء القرى والبلدات في محافظة عكار.

وشدّد رستم خلال اللّقاء، على أنّ "صيانة الطّرقات وتعبيدها من قبل ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ تُعدّ من الضّروريّات الملحّة، في ظلّ معاناة متراكمة من الإهمال والحرمان عاشتها عكار لعقود طويلة"، مؤكّدًا أنّ "وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ يبدي اهتمامًا بالغًا بواقع الطّرقات في عكار، ويولي المحافظة أولويّةً ضمن خطّة الوزارة، وهو لا يدّخر جهدًا مع الفريق الوزاري لتأمين الدّعم اللّازم للمناطق العكاريّة".

ولفت إلى أنّ "الإنماء المتوازن يبدأ من الطّرقات والبنية التحتيّة"، داعيًا إلى "تضافر الجهود بين الوزارات والبلديّات والنّواب، لتأمين أبسط حقوق المواطنين في عكار".