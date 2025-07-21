إدارة الإحصاء المركزي: ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر حزيران بنسبة 0,76 بالمئة

أعلنت ​إدارة الإحصاء المركزي​ في رئاسة مجلس الوزراء، أنّ "مؤشّر أسعار الاستهلاك في ​لبنان​ لشهر حزيران 2025 سجّل ارتفاعًا وقدره 0,76 في المئة بالنّسبة لشهر حزيران 2024، مع العلم أنّ التّغيّر السّنوي لمؤشّر أسعار الاستهلاك عن حزيران 2025 بلغ 15 في المئة بالنّسبة لشهر حزيران من العام 2024".

وأوضحت في بيان، أنّ "التّغيّر الشّهري لمؤشّر أسعار الاستهلاك عن شهر حزيران على صعيد المحافظات، سجّل النّسب الآتية:

- ارتفاعًا في محافظة بيروت وقدره 2,25 في المئة.

- انخفاضًا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,26 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة الشّمال وقدره 1,02 في المئة.

- انخفاضًا في محافظة البقاع وقدره 2,11 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره 1,88 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة النبطية وقدره 2,37 في المئة".

وأشارت الإدارة إلى أنّه "يمكن الاطّلاع على الرّقم القياسي مفصّلًا لكلّ المحافظات على صفحة الإنترنت الخاصّة بالإدارة على: lb.gov.cas.www".

يُذكر أنّ إدارة الإحصاء المركزي تُصدر شهريًّا، الرّقم القياسي لمؤشّر أسعار الاستهلاك على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وذلك في أوّل يوم عمل يلي العشرين من كل شهر.