الأشقر نبّه من مخاطر المنافسة غير الشرعية للـ"Airbnb": نسبة إشغال الفنادق في بيروت نحو 50%

لفت رئيس نقابة أصحاب الفنادق ​بيار الأشقر​، إلى أنّ "انطلاقة الموسم الصّيفي شهدت بعض التحسّن، لكن نسبة الإشغال في فنادق ​بيروت​ لا تزال تتراوح بين 40 و50%، في حين كانت النّسب في الفترات العاديّة تتراوح بين 85 و95%. أمّا في المناطق الجبليّة، فنسبة التّشغيل لا تتعدّى الـ30 والـ40%".

ونبَّه في بيان، من "مشكلة أساسيّة تتربّص في القطاع، وتتمثّل في حجز الغرف عبر ما يُعرف بالـ"Airbnb"، من دون تنظيم هذا القطاع، بمعنى أنّها لا تدفع ضرائب، ولا تخضع لتفتيش الأمن العام، ولا توجد قوانين تضبط عملها".

وإذ أشار الأشقر إلى "منافسة غير شرعيّة وقويّة من قبل الـ"Airbnb" لقطاع الفنادق، أوضح "أنّنا لا نرفض وجود الـ"Airbnb"، لكن نطالب بتنظيمه بطريقة شرعيّة، من خلال قوانين تُدرس مع ​القطاع السياحي​، كي لا يؤثّر سلبًا على الفنادق". وقدّر "عدد غرف الـ"Airbnb" في ​لبنان​ بنحو 10 آلاف غرفة"، مبيّنًا أنّ "هذا الرّقم غير دقيق، كون هذه الوحدات تعمل من دون بيانات رسميّة أو إحصاءات واضحة".

وشدّد على أنّ "الحروب وعدم الاستقرار الأمني هما العدو الأوّل للسّياحة في أي بلد في العالم"، لافتًا إلى أنّ "خلال فترة الأعياد، شهد القطاع كثافةً في عدد السّياح، لكن بعد الاعتداء على الّضاحية الجنوبيّة أُلغي الكثير من الحجوزات ورحلات الطّيران. كما أنّ بعض الزوّار الّذين كانوا ينوون العودة إلى لبنان تراجعوا عن قرارهم، نتيجة ارتفاع أسعار بطاقات السّفر".