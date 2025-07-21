السفير البلجيكي زار مرقص: قانون الإعلام الجديد له أهمية في عملية الإصلاح

أشار وزير الإعلام ​بول مرقص​، بعد لقائه في مكتبه في الوزارة، السّفير البلجيكي في لبنان ارنوت ويلس، إلى "أنّنا بحثنا في مواضيع تتعلّق بالعلاقات الثّنائيّة، لاسيّما لناحية الطّلب من دول الاتحاد الاوروبي دعم ​الإعلام اللبناني​ وتحديدًا "تلفزيون لبنان"، وشرحنا له المتطلّبات الّتي لدينا في وزارة الإعلام، وقد وعدَنا السّفير بالنّظر بها".

ولفت إلى أنّه "سألنا أيضًا عن مشروع قانون الإعلام الجديد، وشرحنا له أين أصبح"، شاكرًا له "اهتمامه بالعلاقات الثّنائيّة وتطويرها". وأعرب عن أمله في "إجراء لقاءات أخرى مع سفير بلجيكا"، مؤكّدًا حضوره اليوم الوطني لبلاده.

بدوره، ذكر السّفير أنّ "لقائي مع وزير الإعلام يتزامن مع اليوم الوطني البلجيكي الّذي يصادف اليوم، وهي مناسبة سعيدة بأن أكون هنا اليوم. واغتنم هذه الفرصة لأشير إلى أنّ ​الاتحاد الأوروبي​ هو الدّاعم الأوّل للبنان من حيث الهبات، وبلجيكا هي جزء من تلك الهبات الّتي يقدّمها الاتحاد لهذا البلد"، مركّزًا على أنّه "لا يجب أن ننسى أهميّة وجود قوّات الأمم المتّحدة في لبنان".

وشدّد على "مدى أهميّة تطبيق التدقيق الاقتصادي والإصلاحات الإداريّة في لبنان. وفي هذا الصّدد، كان لي شرف البحث مع وزير الإعلام في قانون الإعلام الجديد، الّذي له أهميّة في عمليّة الإصلاح"، مؤكّدًا "أنّنا أبدينا دعمنا لسيادة لبنان، كما استنكرنا الخروق الإسرائيليّة لتلك السّيادة".