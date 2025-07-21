أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن "لبنان يتطلع إلى شراكة حقيقية وفعلية وفاعلة مع دول الاتحاد الأوروبي، تفتح المجالات أمام التعاون والتبادل التجاري مع التركيز على دعم الصادرات اللبنانية".
والتقى عيسى الخوري، على التوالي، سفيري السويد جيسيكا سفاردستروم وبلجيكا آرنوت باولز، وناقش مع كل منهما "ضرورة الدفع بالعلاقات اللبنانية مع أوروبا، التي تربطنا مها علاقات سياسية واقتصادية وثقافية تاريخية".
ودعا "السفيرين السويدي والبلجيكي إلى نقل واقع لبنان الاقتصادي الصعب، والذي يمكن تخطيه، بدعم الصناعة عبر فتح أسواق أوروبا أمام المنتجات اللبنانية، التي اصبحت تتمتع بالمواصفات والمعايير الأوروبية".
كانت هذه تفاصيل خبر عيسى الخوري: لبنان يتطلّع إلى شراكة حقيقية مع أوروبا مع التركيز على دعم الصادرات اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.