شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 ريختر تضرب تشيلي.. ولا تقارير عن خسائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب اليوم الاثنين، زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر تشيلي.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 47 كيلومترًا غرب منطقة "كولشان"، وعلى عمق 112.1 كيلومترًا.ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.