أرسلان شكر باراك بعد تعليقعه على أحداث السويداء: بئس هذا الزمن وبئس رجال الدولة فيه

لفت رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" ​طلال أرسلان​، إلى "أنّني سمعتُ باهتمام تصريح المبعوث الأميركي ​توم باراك​، مشكورًا، الّذي علّق فيه على أحداث السويداء بالقول: "يجب محاسبة (ما يُسمّى) الحكومة السورية".

وتوجّه في تصريح إلى "مجموعة الزقّيفة في ​لبنان​"، قائلًا: "تفضّلوا، أسمعونا صوتكم… يا ترى ماذا ستقولون؟ بئس هذا الزّمن… وبئس رجال الدّولة فيه".