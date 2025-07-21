لفت رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" طلال أرسلان، إلى "أنّني سمعتُ باهتمام تصريح المبعوث الأميركي توم باراك، مشكورًا، الّذي علّق فيه على أحداث السويداء بالقول: "يجب محاسبة (ما يُسمّى) الحكومة السورية".
وتوجّه في تصريح إلى "مجموعة الزقّيفة في لبنان"، قائلًا: "تفضّلوا، أسمعونا صوتكم… يا ترى ماذا ستقولون؟ بئس هذا الزّمن… وبئس رجال الدّولة فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان شكر باراك بعد تعليقعه على أحداث السويداء: بئس هذا الزمن وبئس رجال الدولة فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.