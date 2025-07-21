النيابة العامة في باريس تستأنف قرار الإفراج عن جورج عبدالله

أعلن مكتب المدعي العام في باريس أنه سيتقدم بطلب استئناف لإلغاء الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبد الله، أحد أقدم السجناء الفرنسيين. ومن المقرر إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين من السجن يوم الجمعة المقبل، ليعود إلى لبنان.
ورات النيابة العامة أن قرار غرفة الاتهام الذي أذن بالإفراج المشروط عن الناشط في 17 يوليو، "لا يتوافق مع اجتهاد الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، والذي يقضي بأن الشخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية لا يمكنه الاستفادة من الإفراج المشروط دون تدبير مع وقف التنفيذ" .
وأوضحت محكمة الاستئناف في باريس أن "هذا الاستئناف لا يعلق تنفيذ القرار ".
