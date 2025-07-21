وقف إطلاق النار صامد في السويداء

ابوظبي - سيف اليزيد - في اليوم الثاني من تطبيقه، ما يزال اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع حدا للعنف في مدينة السويداء في جنوب سوريا صامدا.

وتعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، بحماية جميع السوريين ومحاسبة جميع "المنتهكين من أي طرف كان"، بعد أعمال عنف بين مقاتلين من العشائر وجماعات محلية في السويداء.

ودخل وقف إطلاق النار الذي أعلنته السلطات حيز التنفيذ عمليا أمس الأحد، بعيد انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 1100 قتيل خلال أسبوع، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

واندلعت الاشتباكات في 13 يوليو الجاري.

ودخلت، أمس الأحد، قوافل تابعة للهلال الأحمر السوري تحمل مساعدات.