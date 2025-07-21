شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فؤاد أباظة: أحضر مؤتمر مستقبل وطن اليوم ممثلا لحزب الجبهة لنلتقى جميعا على خط مستقيم والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إن يحضر مساء اليوم الاثنين، مؤتمر حزب مستقبل وطن بصفته ممثلا لحزب الجبهة الوطنية لنلتقى جميعا على خط مستقيم بتكوين هذا الإئتلاف من كافة الأحزاب التى تضم كل الأطياف المصرية.

وأضاف "أباظة" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أنه من هذا المنطلق يسعى هذا الإئتلاف إلى إخراج نموذج مشرف للوطنية بهذا المكون الذى يمثل ويضم كافة أطياف الشعب المصري، ونسعى كلنا جاهدين للم الشمل وتوحيد الجبهة الداخلية للحفاظ على مستقبل هذا الشعب العظيم الذي ننتمى إليه حتى لا يستطيع أي مكون إرهابي اختراق هذه الجبهة الداخلية.

وأكد أننا نعمل جميعا على دعم القيادة السياسية ممثلة في شخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر رمزا للوطنية والإخلاص لهذا البلد العظيم، وكذلك الحفاظ على مقدرات الشعب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن من أى اختراق خارجي يهدد كيان الأمة العظيمة.