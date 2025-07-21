شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات بحزب الوعى: مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشحين بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الانتخابات المركزية بحزب الوعي اجتماعًا برئاسة الدكتورة مارجريت عازر، نائب رئيس الحزب، لمتابعة سير خطة العمل المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ، واستعدادات الحزب على مستوى المحافظات التي يدفع فيها بمرشحيه.

وخلال الاجتماع، أعلنت اللجنة عن الانتهاء من تجهيز الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين، كما تقرر تنظيم مؤتمرين جماهيريين لدعم مرشح الحزب بمحافظة الإسكندرية، وذلك يومي 24 و25 يوليو الجاري، بالإضافة إلى الإعداد لمؤتمر حاشد لدعم مرشح بورسعيد يوم 29 يوليو.

وأكدت اللجنة أيضًا الانتهاء من خطة العمل الخاصة بيومي الانتخابات، لضمان التنظيم الفعّال والتنسيق الكامل مع كوادر الحزب في المحافظات المختلفة.

ويُذكر أن حزب الوعي يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ بخمسة مرشحين، هم:

المستشار إبراهيم إدوارد – محافظة القاهرة المهندس شريف القاضي – محافظة الإسكندرية الاعلامي احمد العايدي - محافظة الإسماعيلية المستشار محمد صفا -محافظة بورسعيد علي فايز – محافظة بني سويف

ويأتي ذلك في إطار حرص الحزب على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، وتقديم كوادر مؤهلة تعبر عن نبض الشارع المصري.

شارك في الاجتماع قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

لجنة الانتخابات المركزية بحزب الوعي