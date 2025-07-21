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ناصر الدين بحث مع السفيرة السويسرية بسبل تفعيل التعاون في المشاريع الصحية

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ناصر الدين بحث مع السفيرة السويسرية بسبل تفعيل التعاون في المشاريع الصحية

استقبل وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​ في مكتبه، السّفيرة السويسريّة في لبنان ماريون ويشلت، وتناول البحث قضايا ذات اهتمام مشترك، وسبل تفعيل التعاون في مشاريع ثنائيّة في مجال الصّحة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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