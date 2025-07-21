جنبلاط استقبل باراك في كليمنصو وعرضا آخر المستجدات في لبنان والمنطقة

استقبل الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو، المبعوث الخاص للرّئيس الأميركي دونالد ترامب ​توم باراك​ والسّفيرة الأميركيّة في لبنان ليزا جونسون، في حضور رئيس الحزب "التقدّمي" النّائب تيمور جنبلاط والنّائبَين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.

وخلال اللّقاء، تمّ البحث في آخر المستجدّات والتطوّرات السّياسيّة في لبنان والمنطقة.