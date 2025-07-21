استقبل الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو، المبعوث الخاص للرّئيس الأميركي دونالد ترامب توم باراك والسّفيرة الأميركيّة في لبنان ليزا جونسون، في حضور رئيس الحزب "التقدّمي" النّائب تيمور جنبلاط والنّائبَين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.
وخلال اللّقاء، تمّ البحث في آخر المستجدّات والتطوّرات السّياسيّة في لبنان والمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط استقبل باراك في كليمنصو وعرضا آخر المستجدات في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.