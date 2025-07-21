سأل النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له، "أين الضمير العالمي؟ أين المنظمات التي تتغنى ب​حقوق الإنسان​؟ مجاعة تضرب غزة، وأطفال رُضّع يموتون جوعًا تحت أنقاض الصمت والتواطؤ الدولي. لكن ليفهم الجميع: هذا الظلم لا يُنتج مواطنًا مسالمًا، بل ذاكرة متخمة بالحقد، ومصيرًا لا يعرف إلا طريق الانتقام. أما من يدّعي السعي للسلام في هذه المنطقة، فليس هذا ما تفعله الأيادي التي تبني سلامًا".

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال ضاهر يسال عن الضمير العالمي: مجاعة تضرب غزة وأطفال رُضّع يموتون جوعًا تحت أنقاض الصمت والتواطؤ الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.