عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فرح حسين بسما (مواليد عام 1995، لبنانيّة)، الّتي فُقِدَت وفُقِدَ الاتّصال بها منذ قرابة عشرة أيّام، من أحد مساكن الطلّاب في محلّة طريق الجديدة".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرّقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة مواطنة فُقدت منذ 10 أيام من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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