"الجديد": براك بدا أكثر تشددًا من السابق وأكد ضرورة التزام لبنان بما ورد بالورقة الأميركية

أشارت معلومات قناة "الجديد"، إلى أنّ "الموفد الأميركي ​توم برّاك​ عاد وأكّد أنّ المطلوب من ​لبنان​ آليّة تنفيذيّة لاتفاق وقف إطلاق النّار الّذي وُقّع في تشرين الّثاني 2024، مع الالتزام بالمهل الزّمنيّة".

ولفتت إلى أنّ "برّاك تسلّم الرّدّ اللّبناني، ويحتاج إلى وقت لقراءته تفصيليًّا ومعرفة الأجوبة اللّبنانيّة على الأسئلة الّتي كانت قد طرحتها الإدارة الأميركيّة، على أن يرسلها إلى الخارجيّة الّتي ستعكف على دراستها"، مبيّنةً أنّ "رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ سيحاول وإلى جانب الرّدّ الرّسمي اللّبناني، طرح التزام إسرائيل بوقف إطلاق النّار التّام لمدّة 15 يومًا، وعدم القيام بأي خروقات أو اغتيالات، مقابل مبادرة "​حزب الله​" بالقيام بالخطوة الأولى".

وأفادت المعلومات بأنّ "برّاك استبق طرح برّي بعدما كان قد تسرّب في الإعلام، بحيث أنّه لا يملك ضمانات من إسرائيل، ولا يمكن إجبارها على الالتزام بوقف إطلاق النّار"، ​موضحةً أنّ "برّاك بدا أكثر تشدّدًا خلال هذه الزّيارة من زياراته السّابقة، وركّز على ضرورة التزام لبنان بما ورد في الورقة الأميركيّة، خصوصًا لجهة المهل الزّمنيّة الّتي تنص عليها الورقة الأميركيّة".​

في سياق متّصل، كشفت مصادر "الحزب التقدّمي الاشتراكي" لـ"الجديد"، أنّ "برّاك شكر الرّئيس السّابق للحزب ​وليد جنبلاط​ على مواقفه الأخيرة المتعلّقة بالأحداث الدّمويّة الحاصلة في السّويداء، واصفًا إيّاها بالعاقلة والعقلانيّة".