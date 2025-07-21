بيسنت: المحادثات الاميركية مع الصين قد تشمل شراء النفط من إيران وروسيا

اشار وزير الخزانة الأميركي ​سكوت بيسنت​ الى إن الجولة المقبلة من المحادثات الأميركية الصينية قد تشمل مشتريات الصين من ​النفط الروسي​ والإيراني، وهي خطوة من شأنها أن تحول تركيز المفاوضات التجارية إلى قضايا الأمن القومي.

واوضح بيسنت في مقابلة مع قناة "CNBC"، "أعتقد أن التجارة في وضع جيد. وأعتقد الآن أنه يمكننا البدء في مناقشة أمور أخرى". وأضاف "للأسف، الصينيون من كبار مشتري النفط الإيراني والروسي الخاضعين للعقوبات. لذا يمكننا البدء في مناقشة ذلك".

وهدد بيسنت باتخاذ إجراءات أميركية ضد مشتري النفط الروسي، مشيرا إلى استراتيجية "تخضع بموجبها أي دولة تشتري النفط الروسي الخاضع للعقوبات لرسوم جمركية ثانوية تصل إلى 100%". وهذا يعني أن واشنطن قد تفرض رسوما جمركية باهظة على الدول التي تشتري صادرات الطاقة الروسية.

واردف بيسنت "أود أن أحثّ حلفاءنا الأوروبيين، الذين أدلوا بتصريحات قوية، على أن يقتدوا بنا إذا ما قمنا بفرض هذه الرسوم الثانوية".

أمهل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي 50 يوما لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا وإلا سيواجه عقوبات اقتصادية واسعة النطاق.