برلمان كوسوفو فشل للمرة الخمسين في انتخاب رئيس له

فشل برلمان ​كوسوفو​ للمرة الخمسين في انتخاب رئيس له، ما يحول دون تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من شباط الماضي.

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