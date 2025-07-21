المملكة مجددا رئيسا لمعهد المواصفات الإسلامي

ويؤكد انتخاب المملكة مجددًا مكانتها الرائدة في قيادة جهود التقييس في العالم الإسلامي، ودورها الفاعل في ترسيخ التعاون الفني، وتعزيز البنية التحتية للجودة، بما يخدم التجارة البينية، ويُسهم في دعم النمو الاقتصادي للدول الأعضاء.
وأعرب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي، عن اعتزازه بهذه الثقة، مشددًا على التزام المملكة بمواصلة دعم جهود «SMIIC»، وتعزيز العمل الفني المشترك من خلال تطوير المنظومة التشريعية والفنية لأنشطة التقييس، بما يواكب تطلعات الدول الإسلامية، ويُحقق مصالحها المشتركة.
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