شكرا لقرائتكم خبر عن انزل شارك".. حزب الجبهة الوطنية يطلق حملة تحفيزية للمشاركة في الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية، أطلق حزب الجبهة الوطنية حملة وطنية توعوية تدعو المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً أن التصويت ليس فقط حقاً، بل واجب وطني يجب على كل فرد أداؤه.

وتتضمن الحملة إطلاق أغنية وطنية بعنوان "انزل شارك"، غناء الفنان مينا عطا، وكلمات مؤمن راجح وألحان محمد راجح، والتي تهدف إلى تحفيز المواطنين، لا سيما فئة الشباب، على الانخراط الفعّال في اختيار ممثليهم في البرلمان.



وأكد الحزب أن الأغنية تمثل صوتًا شعبيًا جديدًا ينبض بالحماس الوطني، وتعكس تطلعات المواطن نحو مستقبل ديمقراطي أفضل. كما شددت الحملة على رسالة محورية عبّرت عنها كلمات الأغنية: "مشاركتك هي أداة التغيير، وصوتك هو الأمل في مستقبل أفضل."



من المقرر أن تتواصل الحملة خلال الأيام المقبلة من خلال سلسلة فعاليات توعوية ولقاءات جماهيرية تُنظم في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى بث الأغنية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، لخلق حالة تفاعل وطني وتعزيز روح المسؤولية السياسية.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبدأ تصويت المصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، بينما يُجرى التصويت في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.



كما حددت الهيئة موعد الصمت الانتخابي، الذي يبدأ اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم 31 يوليو الجاري، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت.



وأوضحت الهيئة أن القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي تشمل 428 مرشحًا، بينهم 186 مستقلاً و242 ممثلًا عن أحزاب سياسية، إضافة إلى قائمة واحدة في كل دائرة مخصصة لنظام القوائم، تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".



بدأت أمس فترة الدعاية الانتخابية الرسمية للمرشحين، والتي تستمر لمدة 14 يومًا، وتنتهي الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الخميس 31 يوليو 2025، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفق الجدول الزمني المعتمد.



وفي هذا السياق، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المترشحين إلى الالتزام الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية الواردة في القرار رقم 17 لسنة 2025، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص.



















