جلسة للجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتحول الرقمي

عقدت اللّجنة النّيابيّة الفرعيّة المكلّفة بدراسة اقتراح القانون المتعلّق بإنشاء "الهيئة الوطنيّة للتحوّل الرّقمي" جلسةً برئاسة النّائب ​طوني فرنجية​، وبحضور وزير المهجّرين كمال شحادة، والنّواب رازي الحاج، نقولا صحناوي، وياسين ياسين. وأشارت اللّجنة في بيان، إلى "أنّها ناقشت اقتراح القانون الرّامي إلى إنشاء الهيئة، واستمعت إلى آراء الحاضرين، وبدأت بدرس مواد الاقتراح، حيث تم تعديل بعض البنود، فيما أُرجئ البحث في البنود المتبقّية إلى جلسة لاحقة".

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