الأرصاد الجوية: لبنان يتأثر تدريجيًا اعتبارًا من الغد بكتل هوائية حارة والحرارة تتخطى معدلاتها

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران تدريجيًّا اعتبارًا من يوم غد الثّلثاء، بكتل هوائيّة حارّة نسبيًّا مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطّى ​درجات الحرارة​ معدّلاتها الموسميّة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، مع نسبة ​رطوبة مرتفعة​ على السّاحل ممّا يزيد من الشّعور بالحر؛ ويستمر تأثيرها حتّى بداية الأسبوع المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل حيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة، وتبقى دون تعديل على السّاحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة ممّا يزيد من الشّعور بالحر؛ كما يتكوّن الضّباب على مستويات منخفضة".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والسّاحليّة واستقرارها في المناطق الدّاخليّة، مع بقاء ظهور الضّباب على مستويات منخفضة بسبب الرّطوبة المرتفعة، كما تنشط الرّياح أحيانًا خاصّةً بشمال البلاد".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات المتوسّطة، وتنشط الرّياح أحيانًا".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الدّاخليّة، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبليّة والسّاحليّة، ويتكوّن الضّباب الكثيف على مستويات منخفضة حيث تسوء معه الرّؤية أحيانًا".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 70 و85%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 28 درجة مئويّة".