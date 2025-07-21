رومانيا تبرم اتفاقا مع إسرائيل لشراء أنظمة دفاع جوي بملياري يورو

أعلنت السلطات في رومانيا التي تعمل على تحديث منظوماتها الدفاعية، إبرام اتفاقية مع اسرائيل مدتها سبع سنوات، لشراء أنظمة دفاع جوي بقيمة تزيد عن ملياري يورو.
واردفت حكومة الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي “وقّعت وزارة الدفاع وشركة رافائيل الإسرائيلية اتفاق إطار لشراء ستة أنظمة صواريخ قصيرة المدى”.
أضاف البيان “يهدف البرنامج إلى تزويد الجيش بأنظمة أسلحة مصممة للحماية من التهديدات الجوية خاصة المسيرات وصواريخ كروز”.
وشبّه وزير الدفاع يونوت موستيانو هذه الأنظمة بنظام القبة الحديدية.
وتعمل رومانيا على تحديث دفاعاتها منذ سنوات، واستبدال طائراتها وأسلحتها السوفياتية الصنع تدريجيا.
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