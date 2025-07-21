"المرصد السوري": ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات والإعدامات والقصف الإسرائيلي بالسويداء إلى 1265

أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "حصيلة القتلى الموثّقين بالأسماء لدى المرصد، منذ صباح الأحد 13 تمّوز الحالي، ارتفعت إلى 1265 شخصًا، نتيجة الاشتباكات العنيفة وعمليّات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي الّذي استهدف عدّة مواقع في محافظة ​السويداء​، قبل دخول وقف إطلاق النّار حيّز التّنفيذ صباح اليوم".

وأوضح أنّ "القتلى موزّعين على النّحو الآتي: 609 من أبناء محافظة السويداء بينهم 104 مدنيّا (منهم 6 أطفال و16 سيّدة)، 440 من عناصر وزارة الدّفاع والأمن العام (بينهم 32 من أبناء العشائر البدويّة ومسلّح لبناني الجنسيّة، 15 من عناصر وزارتَي الدّفاع والدّاخليّة قُتلوا جرّاء الغارات الإسرائيليّة، 3 أشخاص قُتلوا جرّاء قصف الطّيران الإسرائيلي مبنى وزارة الدّفاع، إعلامي واحد قُتل خلال الاشتباكات في السويداء، 194 شخصًا (بينهم 28 امرأة و8 أطفال ورجل مسن) أُعدموا ميدانيًّا برصاص عناصر من وزارتَي الدّفاع والدّاخليّة، و3 من أبناء عشائر البدو بينهم سيّدة وطفل أُعدموا ميدانيًّا على يد المسلّحين الدّروز".