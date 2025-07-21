أكدت حركة حماس أنها تبذل "كل الجهود والطاقات على مدار الساعة لإنهاء المعاناة المتفاقمة" في قطاع غزة، معتبرة أن ذلك "يشكّل أولوية قصوى لقيادة الحركة في تحرّكها المتواصل مع الوسطاء، والدول، وكافة الجهات المعنية".
وشددت الحركة في بيان، أن جهودها تهدف إلى "وقف المجاعة ووقف هذه الحرب الإجرامية". وأضافت الحركة أن الاحتلال "يمارس الابتزاز من خلال ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا".
ورات إن جرائم الاحتلال تأتي ضمن "محاولة يائسة لانتزاع مواقف لم يتمكّن من فرضها على طاولة المفاوضات"، وشددت على أنها "ماضية بمسؤولية وعقلانية، وبأقصى سرعة ممكنة، في استكمال المشاورات والاتصالات مع القوى والفصائل الفلسطينية".
واعتبرت حماس إن الهدف من هذه الجهود هو "الوصول إلى اتفاق مشرّف يفضي إلى وقف العدوان، وإنهاء الإبادة الجماعية، وتحقيق أهداف شعبنا في الإعمار، ورفع الحصار، وضمان حياة كريمة لأهلنا في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: نواصل المشاورات لإنجاز اتفاق مشرّف يوقف العدوان وينهي الإبادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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