وكالة الصحافة الفرنسية تبدي خشيتها من وفاة الصحفيين المتعاونين معها في غزة بسبب الجوع

أبدت وكالة ال​صحافة​ الفرنسية خشيتها من وفاة الصحفيين المتعاونين معها في غزة بسبب الجوع. ‏وأوضحت الوكالة في بيان حول وضعية هؤلاء، إنها منذ تأسست في أب 1944، قُتل لها صحفيون في نزاعات، وجرح ٱخرون، واعتقل البعض، لكن لا أحد يذكر أنه رأى متعاونا يموت جوعا.

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