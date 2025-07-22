الخارجية البريطانية فرضت عقوبات على 135 ناقلة نفط في أسطول الظل الروسي

أعلنت ​وزارة الخارجية البريطانية​ فرض عقوبات على 135 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الرّوسي.

وأوضحت في بيان، أنّ عقوبات فُرضت كذلك على شركة لخدمات الشّحن وشركة لتجارة النّفط، في إطار الحملة على أسطول "مسؤول عن نقل بضائع بقيمة 24 مليار دولار بطرق مخالفة منذ بداية عام 2024".

وأشار وزير الخارجيّة البريطانيّة ديفيد لامي، إلى أنّ "العقوبات الجديدة ستؤدّي إلى تفكيك أسطول الظّل الّذي يستخدمه الرّئيس الروّسي فلاديمير بوتين بدرجة أكبر، واستنزاف إيرادات النّفط المهمّة لتمويل خزنة الحرب الرّوسيّة".

مع الإشارة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضا عقوبات على مئات السّفن، منذ بدء الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة في شباط 2022.