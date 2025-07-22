بوليتيكو: غلق قناة "الجزيرة البلقان".. موت الحقيقة ونهاية الصحافة؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: إن إغلاق قناة الجزيرة في البلقان ليس مجرد نهاية لقناة إقليمية تحظى بالاحترام، بل إنه يشير إلى بداية مرحلة خطيرة للديمقراطية العالمية.

وفي مقال عبر صفحات "بوليتيكو" لألكسندرا كاربي مديرة الأبحاث والاتصالات في مبادرة الإعلام الحر في البلقان، وفانيسا فالشيفا منسقة العمليات والمشاريع في مبادرة الإعلام الحر في البلقان جاءت التحذيرات من أن ما يحدث يؤشر إلى تراجع قيم الديموقراطية وحرية التعبير عالمياً.

وفي منطقة حيث حرية الصحافة بالفعل تحت الضغط، فإن قناة الجزيرة بلقان - التي أعلنت أنها ستوقف عملياتها هذا الشهر - هي ببساطة الضحية الأخيرة.

حتى الآن، شهد عام 2025 سلسلة من عمليات إغلاق وسائل إعلامية عريقة، كانت بالغة الأهمية للسلام والديمقراطية في غرب البلقان لأكثر من ثلاثة عقود. وبدون الرؤية والمساءلة اللتين توفرهما هذه المؤسسات الإعلامية العملاقة، يبدو تصاعد القمع الحكومي في جميع أنحاء المنطقة مرجحًا بشكل متزايد.

لكن مخاطر هذه الإغلاقات تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث تنذر بفجر فصل مثير للقلق في الديمقراطية العالمية ــ عصر "ما بعد الصحافة"، حيث تصبح الحقيقة بلا معنى.

كان من المفترض أن يكون عام 2025 عامًا لإحياء الإعلام الأوروبي، مع سنّ بروكسل تشريعات جديدة بشأن حرية الصحافة. لكن في الواقع، لم تكن الأشهر القليلة الماضية كذلك على الإطلاق، إذ يواجه الصحفيون في أطراف أوروبا أزمةً شاملة.

هل هذه سمات العصر الترامبي؟

بعد أيام من تنصيبه، جمّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التمويل الأجنبي لوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأغلق الأخيرة في نهاية المطاف في الأول من يوليو (تموز) . ومع اعتماد آلاف المنافذ الإعلامية المستقلة على هاتين الوكالتين في التمويل، تأثرت غرف الأخبار حول العالم سلبًا من خلال تسريح الموظفين وفصلهم من العمل وإغلاق مكاتبهم.

في شهر مارس (آذار)، وقع ترامب على توجيه أدى فعليا إلى تدمير الوكالة الأميركية للإعلام العالمي ، التي تمول إذاعة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية ــ اثنتان من أهم المنافذ الإعلامية التي تغطي أوروبا وأوراسيا، مع تاريخ طويل من التقارير عن الأنظمة الاستبدادية يمتد لعقود من الزمن.

رغم المعارك القانونية المستمرة ، لا تزال عمليات تسريح الموظفين في هذه المؤسسات مستمرة، بما في ذلك بعض أبرز الصحفيين الذين يغطون المنطقة. والآن، ستتوقف قناة الجزيرة بلقان رسميًا عن البث بعد 14 عامًا .

حتى الآن، شهد عام 2025 سلسلة من عمليات الإغلاق بين وسائل الإعلام التقليدية، التي كانت مهمة للسلام والديمقراطية في غرب البلقان لأكثر من ثلاثة عقود.

لطالما عانت وسائل الإعلام المستقلة من أزمة تمويل. لكن سحب إدارة ترامب المفاجئ لأموال المانحين - وحذو حذوها مسؤولون تنفيذيون من ذوي التوجهات المشابهة - أحدث فوضى يصعب قياسها.

لقد وفرت وسائل الإعلام التقليدية مثل قناة الجزيرة البلقان، وإذاعة صوت أميركا، وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة ليبرتي منصة و"غطاء" للمواطنين لإطلاق ناقوس الخطر بشأن انتهاكات الحكومة والمطالبة بالمساءلة من أصحاب السلطة ــ وخاصة في أسواق وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة مثل تلك الموجودة في البلقان.

موجة قمع.. والميديا لن ترصدها

سيظهر أثر هذه القرارات فورًا في صربيا، على سبيل المثال، حيث تتواصل موجة قمع تاريخية ضد الإعلام والمجتمع المدني بالتوازي مع إلغاء المساعدات الخارجية الأمريكية. وتتمثل بؤرة هذا الصراع في الاحتجاجات الطلابية المستمرة التي اندلعت على خلفية فضيحة فساد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

مستشهدةً بتصريحات مسؤولين في إدارة ترامب حول احتمال إساءة استخدام أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، داهمت الشرطة الصربية مكاتب أربع منظمات في فبراير (شباط)، في مؤشرٍ على الوحشية التي ستستخدمها الحكومة ضد المتظاهرين.

وتزامنت الجولة التالية من إغلاق وسائل الإعلام التقليدية في مارس (آذار) مع تشويه سمعة وسائل إعلام إقليمية أخرى ، مثل شبكة البلقان للتقارير الاستقصائية، وخبراء أفراد.

وهذا هو المثال الأكثر خطورة، ولكن عدم استقرار الحكومة في كوسوفو ، والصراع العرقي في شمال مقدونيا ، والأزمة الانفصالية في البوسنة والهرسك، كلها تشير إلى اضطرابات مستقبلية، وسوف يحتاج المواطنون بشدة إلى تقارير دقيقة.

في تسعينيات القرن الماضي، أنفقت الحكومات الغربية ملايين الدولارات على تطوير الإعلام، مراهنةً على أن الصحافة التعددية قادرة على تحصين مجتمعات ما بعد الصراع ضد عودة الاستبداد. لم تكن الصحافة آنذاك مجرد سردٍ للحقائق، بل كانت تُعتبر ركيزةً أساسيةً للسلام والأسواق الحرة والديمقراطية. ومن هنا نشأت قناة الجزيرة بلقان، وإذاعة صوت أميركا، وإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي.

عصر "ما بعد الصحافة"

لكن اليوم، يبدو أن هذا الرهان لم يُكتب له النجاح. وعندما تُغلق قناة الجزيرة بلقان أبوابها، لن يُمثل ذلك نهايةَ قناةٍ إقليميةٍ محترمة فحسب، بل سيُعلن بدايةَ عصر "ما بعد الصحافة". ستبقى الصحافة كما نعرفها، لكنها ستُجرد من تأثيرها وامتدادها ومعناها.

في ظل هذا الواقع المتسارع، ستكون المعلومات وفيرة لكنها بلا أهمية؛ وستكون الحقيقة متاحة تقنيًا لكنها غير ذات صلة هيكليًا؛ وستبقى بنية الإعلام سليمة، لكنها مُفرّغة بفعل التضليل وانعدام الثقة.

هذا ليس مجرد انتقال من حرية الإعلام إلى أشكال جديدة من الرقابة، بل هو أيضًا انزلاق نحو نظام عالمي جديد - نظام يُمثّل جنةً للأنظمة الاستبدادية، التي تكسب بالفعل حرب المعلومات .

يُشير إغلاق وسائل الإعلام التقليدية في غرب البلقان إلى نهاية صراعٍ دام عقودًا ضد القمع الاستبدادي في أوروبا. وتُمثل هذه المنطقة الصغيرة الآن تجربةً آنيةً لما سيبدو عليه المستقبل - ما لم يتحرك المجتمع الديمقراطي.

على المؤسسات الأوروبية أن تتجاوز إدارة الأزمات والحنين إلى العصر الذهبي لوسائل الإعلام في الماضي. الهدف ليس مجرد إنقاذ غرف الأخبار القديمة والحفاظ على استمرارية الإعلام المستقل، بل إعادة بناء الصحافة كمنفعة عامة، مع توفير التمويل والبنية التحتية والإرادة السياسية اللازمة.

كنقطة انطلاق، تحتاج أوروبا بشدة إلى تغيير في عقليتها الجماعية. يجب على بروكسل أن تنظر إلى الصحافة ليس كمشروع جانبي للديمقراطية، بل كضرورة لها.