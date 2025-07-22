البيت الأبيض: ترامب صُدم من هجمات إسرائيل في سوريا واستهداف كنيسة غزة

اشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الى إن الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ "فوجئ بالقصف الإسرائيلي في سوريا الأسبوع الماضي، والذي استهدف من بين أهدافه قوات النظام السوري التي دخلت محافظة السويداء"، وأضافت أن ترامب "دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إلى تصحيح الوضع".

وتابعت المتحدثة الأميركية أن "الرئيس ترامب يتمتّع بعلاقة جيدة مع نتانياهو، وهما على تواصل وثيق، لكنّه صُدم من الهجمات في سوريا ومن قصف الكنيسة الكاثوليكية في غزة"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، كان أيضًا "منخرطًا في هذا المسار".

وأضافت المتحدثة: "في الأيام الأخيرة، هناك تقارير عن مقتل المزيد من الأشخاص في غزة، والرئيس لا يحب رؤية ذلك أبدًا"، وأكدت أن "رسالة ترامب بشأن ​الصراع في الشرق الأوسط​، خصوصًا في الأيام الأخيرة، أنه بلغ مستوى عاليًا من الوحشية، وهو يريد أن يتوقف القتل، وأن تبدأ مفاوضات من أجل وقف إطلاق نار في المنطقة، وأن يتم الإفراج عن جميع الرهائن".

وذكرت إن الإفراج عن الاسير الأميركي الحي الأخير، عيدان ألكسندر، في أيار الماضي، "جاء نتيجة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الإدارة"، واعتبرت أن هذه القضية "إرث من الإدارة السابقة، والرئيس يركّز على حلها".