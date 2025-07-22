محتجون إسرائيليون تعرضوا للضرب والعنف خلال مشاركتهم في تظاهرة خرجت للمطالبة بإعادة الأسرى

تعرض محتجون ​إسرائيل​يون إلى ضرب وعنف خلال مشاركتهم في تظاهرة خرجت للمطالبة بإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن المئات من المتظاهرين تعرضوا للعنف والضرب عند “بوابة بيغين” بمدينة تل أبيب، ونقل أحدهم إلى مستشفى “إيخيلوف” للعلاج.

وأوضحت أن المتظاهرين تعرضوا للعنف من عدد من المارة بين سائقي سيارات ودراجات نارية، بينما لم تذكر أسباب قيامهم بالعنف.

وذكرت أن رجلا يبلغ من العمر 74 عاما، تعرض للضرب على يد سائق دراجة نارية وتم نقله إلى مستشفى “إيخيلوف” للعلاج.

وأشارت الإذاعة إلى أن سائق الدراجة النارية انطلق بسرعة نحو المتظاهرين الذين كانوا يغلقون الطريق عند “بوابة بيغين”، وأصاب رجلا طاعنا في السن.

بينما أوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية أن عشرات المتظاهرين تعرضوا للضرب من أحد سائقي السيارات، وتعرض بعض المحتجين للكم على الوجه.