منظمة الصحة العالمية: مقر إقامة موظفينا في غزة تعرّض للهجوم 3 مرات

ذكرت منظمة الصحة العالمية إن مقر إقامة موظفيها ومستودعها الرئيسي في مدينة دير البلح بغزة تعرّضا للهجوم ثلاث مرات اليوم الإثنين.
واوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن اثنين من موظفي المنظمة واثنين من أفراد عائلتهما اعتُقلوا، مضيفا أن ثلاثة منهم أطلق سراحهم لاحقا، بينما لا يزال موظف واحد رهن الاحتجاز.
وتوغلت دبابات إسرائيلية في الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح لأول مرة اليوم الإثنين، وهي منطقة قالت مصادر إسرائيلية إن الجيش يعتقد أن رهائن قد يكونون محتجزين فيها.
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