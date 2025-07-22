افتتاح "نادي القراءة" في بلدية صور برعاية رئيس اتحاد الكتّاب اللبنانيين

افتتحت بلدية صور "​نادي القراءة​" برعاية وحضور رئيس اتحاد الكتّاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، ومجموعة من الأساتذة والطلاب وفاعليات تربوية من المدينة.

استهلت اللقاء رئيسة لجنة التربية والثقافة في البلدية الدكتورة ندى يونس بكلمة ترحيبية، شدّدت فيها على أهمية القراءة كمساحة لتنمية الفكر واللغة، داعيةً المؤسسات التربوية للتعاون في سبيل ترسيخ ​ثقافة المطالعة​ لدى الجيل الصاعد، مؤكدة أن النادي سيكون منبرًا مفتوحًا أمام جميع المؤسسات التربوية.

بدوره، أشار الدكتور نزال إلى رمزية هذا النشاط الثقافي الذي يُطلق من مدينة صور، مدينة الحرف والنور، معتبراً أن "نادي القراءة" لا يُشبه غيره من الأنشطة، كونه يؤسس لوعي جديد وجيل قارئ وواعٍ.

ثم تحدث مدير المركز الدكتور إسماعيل شرف الدين مثنيًا على المبادرة، ومعلنًا استعداد المكتبة لاحتضان النادي وتوفير البيئة الداعمة للطلاب.

وقد تميّز اللقاء بمشاركة فاعلة من الطلاب الذين قرأوا مقاطع من كتبهم المفضّلة، ما أضفى على الأجواء طابعًا تفاعليًا وحيويًا. لاقى النشاط ترحيبًا واسعًا من الحاضرين، وسط دعوات لاستمراره وتوسيع دائرة المشاركين.