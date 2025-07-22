افادت معلومات بتقدم اكثر من ٣ آليات اسرائيلية من بينها جرافة عسكرية برفقة عدد من الجنود من الموقع المستحدث للجيش الاسرائيلي في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون، حيث يقوم العدو بعملية تجريف على الطريق المؤدي من الزقاق إلى جبل الباط.

كانت هذه تفاصيل خبر تقدم اكثر من ٣ آليات اسرائيلية برفقة عدد من الجنود من الموقع المستحدث في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.