شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعرض جهود منصة "إنسان" بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المشاركة الفاعلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم وتمكين الشباب، انطلقت اليوم فعاليات الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمؤتمر "اختر كليتك" في نسخته التاسعة عشر، والتي جاءت تحت عنوان: "منصة إنسان للتطوع"، وذلك بمكتبة الإسكندرية -عضو التحالف الوطني .

استُهلت الجلسة بكلمة المهندس أحمد جمال - عضو المكتب الفني للتحالف الوطني، الذي استعرض خلالها نشأة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مُوضحًا أنه يضم تحت مظلته كبرى المؤسسات التطوعية والتنموية في مصر، ويهدف إلى تعزيز التكافل المجتمعي وخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.

كما أشار إلى عدد من المبادرات التنموية التي ينفذها التحالف مثل: "إيد واحدة"، "ازرع"، و"ستر وعافية"، مؤكدًا أن جميع هذه المبادرات تُدار بأيدي متطوعين أكفاء، وهو ما يُجسّد أهمية المتطوعين كعنصر محوري في العمل التنموي. ولفت إلى أن العمل التطوعي يُكسب الشباب مهارات حياتية وخبرات مهنية ويُعزز من تواصلهم مع فئات المجتمع المختلفة.

تلا ذلك كلمة الدكتور محمد بحيري- مسئول منصة "انسان" بالتحالف الوطني، الذي بدأ حديثه بآية قرآنية تؤكد فضل التطوع: "ومن تطوع فإن الله شاكر عليم". وتناول د. بحيري مفهوم وآلية العمل التطوعي، مؤكدًا أهمية توحيد جهود المؤسسات التنموية لتحقيق التكامل والتأثير الفعّال.

كما استعرض منصة "إنسان" كأداة رقمية مبتكرة تُتيح للزائرين فرصة الوصول إلى جميع الفعاليات التطوعية التابعة للتحالف، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء ملف رسمي للمتطوع، يُوثّق مشاركاته ويُعزز من فرصه المستقبلية في العمل التنموي والمهني.

اختتم المتحدثون الجلسة بتشجيع الطلاب على استثمار الفرص التطوعية المتاحة عبر المنصة، مؤكدين أن التطوع يُعد إضافة حقيقية على المستويين المهني والإنساني، وهو بوابة نحو فهم أعمق للمجتمع وبناء مستقبل أفضل.