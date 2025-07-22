أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تناول فيه الجانبان الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والاعتداءات الأخيرة على الأراضي السورية.
وأكد الجانبان، بحسب البيان الإيراني، ضرورة التحرك الفوري لوقف ما وصفاه بجرائم النظام الإسرائيلي في غزة والمنطقة، مشددَين على أهمية تنسيق المواقف لمواجهة التصعيد المستمر.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ايران: عراقجي بحث مع فيدان تطورات غزة وسوريا وأكدا ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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