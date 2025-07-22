الأمن الأوكراني أوقف مسؤولًا بوكالة مكافحة الفساد بتهمة التجسس لصالح روسيا

أعلن ​جهاز الأمن الأوكراني​ اعتقال مسؤول في وكالة مكافحة الفساد، يُشتبه في تجسّسه لصالح موسكو.

وأوضح الجهاز في بيان، أنّ الموظّف في المكتب الوطني لمكافحة الفساد "عمل في الوحدة الأكثر نخبويّة وسرّيّة في الوكالة"، وهي الوحدة "دي-2"، و"تجسّس لحساب أجهزة ​الاستخبارات الروسية​"، مشيرًا إلى أنّ المسؤول نفّذ عمليّات دهم واسعة النّطاق في مقرّات هذه الوكالة الحكوميّة والنّيابة المتخصّصة في مكافحة الفساد.

من جانبها، أكّدت الوكالة أنّ المشتبه به خضع سابقًا لعمليّة تفتيش مشتركة مع جهاز الأمن الأوكراني، وأنّه "لا يوجد أي دليل على مشاركته في أنشطة ضدّ الدّولة".