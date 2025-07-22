الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق عقب إطلاق صاروخ من اليمن

أعلن الجيش ال​إسرائيل​ي، تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق إثر إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم إغلاق المجال الجوي كإجراء احترازي، مؤكدة في وقت لاحق انه جرى اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن.