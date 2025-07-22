وزير الخارجية الفرنسي التقى زيلينسكي في كييف: الأوروبيّون سيواصلون زيادة الضغط على بوتين

بحث وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ​التعاون العسكري​ بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها إلى كييف الإثنين.

وأكّد بارو أنّ "الأوروبيّين سيواصلون زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مجدّدا "دعم فرنسا الثابت لأوكرانيا".

واجتمع بارو مع زيلينسكي، وكذلك أيضا مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا ورئيسة الوزراء الجديدة يوليا سفيريدينكو.

وبعد لقائه بارو قال زيلينسكي إنّه بحث "مع ضيفه الدعم الدفاعي، وبخاصة قدرات الدفاع الجوي وتدريب الجنود الأوكرانيين".

كما أكّد الرئيس الأوكراني أنّ "شركات فرنسية قرّرت البدء بتصنيع طائرات مسيّرة في أوكرانيا، دون تحديد أيّ منها".

ومساء الإثنين، أعلن بارو أنّه "بالضغط على روسيا من جهة، وتقديم دعم حازم لأوكرانيا من جهة أخرى، سننجح في إنهاء هذه الحرب الجبانة والمخزية".

كما أكّد أنّ "العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، والتي اعتُمدت الجمعة، تهدف إلى زيادة تكلفة هذه الحرب غير المحتملة وضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما يرفضه الكرملين حتى الآن".