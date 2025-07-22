شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ببيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بشأن ترحيب الدولة المصرية بالبيان المشترك لوزراء خارجية 25 دولة حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن هذا البيان يعكس وضوح وثبات الموقف المصري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة الممارسات التي تستهدف تهجيره من أرضه أو فرض أي حلول قسرية تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وأكد "الجندي"، أن ما تضمنه بيان الخارجية من دعم كامل لموقف الدول الرافضة لما يسمى بـ"المدينة الإنسانية"، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، يعكس إدراك مصر لحجم وخطورة هذا المخطط الذي يمثل محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول أحادية تخالف الإرادة الدولية، مشيرا إلى أن مصر لطالما كانت الصوت الصادق المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ترحيب مصر بالموقف الدولي الرافض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والعنف الذي يمارسه المستوطنون، يؤكد أن مصر تتحرك على كافة الأصعدة لحماية الأرض والحقوق الفلسطينية، مشيدا في الوقت نفسه بإدانة 25 دولة لما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات قمعية ضد المدنيين في قطاع غزة، ومنعها إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة، الأمر الذي يمثل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

وأشار المهندس حازم الجندي إلى أن مصر تبذل جهوداً متواصلة على المستويين السياسي والإنساني، سواء عبر مساعيها المستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أو من خلال تيسير دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يعكس التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أن التنسيق المصري مع أطراف دولية فاعلة، مثل قطر والولايات المتحدة، في جهود وقف إطلاق النار، يؤكد مكانة مصر كطرف رئيسي في معادلة السلام بالمنطقة.

وشدد "الجندي"، على أن مصر لم تكتف بالدور السياسي أو الإنساني، بل دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري من أجل تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع الممتد منذ عقود، مطالبا الدول الكبرى باتخاذ مواقف حاسمة بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة، وفي مقدمة تلك الخطوات الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم المهندس حازم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني حتى تحقيق كافة حقوقه المشروعة، مشدداً على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وعودة الحقوق كاملة لأصحابها.