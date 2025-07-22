يعقوب: الحضن العربي سقط في جبل العرب ونزع السلاح سقط في المذابح

أكّد رئيس حركة النهج، النائب السابق حسن يعقوب، أن "معادلة الارتماء في الحضن العربي سقطت بعد أن أصبح جبل العرب في سوريا في حضن إسرائيل"، مشيرا الى أن "معادلة نزع السلاح وضمان أمن الأقليات برعاية أميركية سقطت هي الأخرى بعد مذابح العلويين والشيعة والمسيحيين والدروز".

ورأى يعقوب أن “الحقيقة هي أن المبعوث الاميركي توم باراك يلعب في الوقت الضائع، لأن محاولة تشريع الجولاني من خلال مسرحية ضربه من إسرائيل، هدفها التحضير لإطلاق مشروع التطبيع، الذي سبق أن وافق عليه، إضافةً إلى دوره في فتح الجبهة مع لبنان لضرب الحزب.”

وأضاف: “ما يجري من مناورات ومهل ليس سوى مسرحية أُعدّت فصولها بعناية، والبعض في لبنان منخرط في تنفيذها.”

وختم يعقوب بالقول:"كفى بطولات وهمية لا تُقدّم ولا تؤخّر".