استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء أمس، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، يرافقه نجله مجيد، في حضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، النائب وائل أبو فاعور، الشيخ وجدي أبو حمزة والقيادي في "التقدمي" خضر الغضبان.
وتم البحث ، بحسب بيان، في "آخر التطورات في لبنان والمنطقة ولا سيما الأوضاع في محافظة السويداء وسبل حماية الاستقرار الداخلي في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط استقبل أرسلان وبحث معه الأوضاع في السويداء وسبل حماية الاستقرار في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.