جنبلاط استقبل أرسلان وبحث معه الأوضاع في السويداء وسبل حماية الاستقرار في لبنان

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء أمس، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، يرافقه نجله مجيد، في حضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، النائب وائل أبو فاعور، الشيخ وجدي أبو حمزة والقيادي في "التقدمي" خضر الغضبان.

وتم البحث ، بحسب بيان، في "آخر التطورات في لبنان والمنطقة ولا سيما الأوضاع في محافظة السويداء وسبل حماية الاستقرار الداخلي في لبنان".