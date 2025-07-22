بارو طلب السماح للصحافيين بدخول غزة "لتوثيق ما يحدث فيها"

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل اليوم إلى السماح للصحافة الأجنبية بدخول قطاع غزة المحاصر مع تزايد التحذيرات من مجاعة بعد 21 شهرا من الحرب، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال بارو في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" من شرق أوكرانيا :"أطالب بالسماح للصحافة الحرة والمستقلة بالوصول إلى غزة لتوثيق ما يحدث فيها".

وفي وقت سابق، وصف بارو، حملة الناشطين المتضامنين مع الفلسطينيين، وبينهم نائبتان من حزب فرنسا الأبية، والتي تنقل مساعدات إلى غزة بأنها "غير مسؤولة" و"لا يمكن أن تساعد في حل الكارثة الإنسانية الحالية".

وأبحرت السفينة "حنظلة" من ميناء سرقوسة في صقلية متوجهة إلى غزة في 13 تموز، بعد أكثر من شهر من اعتراض إسرائيل السفينة "مادلين" التي كانت تقل ناشطين، من بينهم غريتا ثونبرغ والنائبة الأوروبية عن حزب فرنسا الأبية، ريما حسن.