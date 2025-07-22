وصل المبعوث الاميركي توم براك الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال براك، أثناء دخوله في حديثه للصحفيين، "أميركا لن تتخلى عن لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر وصول المبعوث الاميركي توم براك الى عين التينة للقاء بري: أميركا لن تتخلى عن لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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